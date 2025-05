Adani non le manda a dire: «La società ha tolto la dignità a questo club, ho questa strana sensazione…». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato così della situazione attuale del Milan, reduce dalla delusione della finale di Coppa Italia. L’attacco non è passato inosservato.

PAROLE SUL MILAN – «E io vi dico una cosa che è una mia sensazione: se tu non ti mostri sinceramente rammaricato, ferito, per come hai condotto la stagione di un club tra i più importanti nella storia del calcio, io non sento nell’anima grossi percorsi da compiere per riportarlo ai fasti di un tempo, nemmeno sotto il profilo della dignità che con questa conduzione l’hai tolta al tuo club».