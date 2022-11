Intervenuto al podcast “Passa dal BSMT”, Lele Adani ha parlato così di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan

«La maggior parte del merito è suo. Nel senso che tutto parte dalla forza della società che inculca una via, un modo di essere… poi ci sono allenatore, corpo tecnico, i giocatori. Però credo che lui sia stato fondamentale. È stato dieci anni ad aspettare quel momento e se lo meritava. Ha vinto lui, ha ragione lui: io non avevo dubbi. Penso che Maldini faccia parte di quelle persone che il calcio ha scelto per lasciare un segno ripetuto nel tempo. E penso anche che Paolo non sia solo dei tifosi del Milan, ma sia di tutti.»