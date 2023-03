Adani: «Inter? Mi è piaciuto più il Milan a Londra»

Daniele Adani in un’ intervista a la Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulle prestazioni di Milan e Inter in Champions League

Daniele Adani in un’intervista a la Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulle prestazioni di Milan e Inter in Champions League:

«Ma l’Inter in un certo senso poteva permettersi questo atteggiamento, anche se partendo dall’1-0 dell’andata mi è piaciuto di più il modo di stare in campo del Milan, che ha difeso bene ed è ripartito sempre, tanto che forse in casa del Tottenham meritava anche la vittoria»