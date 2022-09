Adani: «Derby? Il Milan non deve snaturarsi. De Ketelaere crack totale». Le dichiarazioni dell’opinionista calcistico a Tuttosport

Lele Adani ha parlato così del Milan di Stefano Pioli in vista del derby di questa sera. Le sue parole a Tuttosport.

MILAN – «È una squadra che divide doveri e oneri tra tutti gli elementi. Le difficoltà le vive insieme come le vittorie. L’atteggiamento, il gioco, è una squadra che pensa con un’unica testa. Questa era l’unica possibilità che aveva per vincere e l’ha fatto. Questo è il segreto della squadra di Pioli: il collettivo. Quello che può fare ancora la differenza».

ERRORE DA NON FARE – «Il Milan non deve snaturarsi. Deve pressare alto, deve farlo anche con i suoi difensori centrali».

MERCATO – «Probabilmente sì, c’era bisogno di un attaccante ma hanno deciso di investire su De Ketelaere che è un crack totale. Un acquisto a cinque stelle in questo mercato. E’ un giovane di prospettiva che ha la possibilità di essere rivenduto anche al triplo di quanto è stato pagato per le sue capacità. Il Milan ha dovuto fare di necessità virtù e quindi ha scelto di investire in altri reparti. Va con le idee dove non può arrivare con i soldi…».

LEAO – «Come potenziale è un crack, in quei minuti in cui diventa quasi onnipotente è imprendibile ma senza continuità non si può ambire a una carriera di top»