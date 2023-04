Accuse BlueSkye, Elliott: «Milan e RedBird non sono coinvolti»

Dopo la perquisizione avvenuta negli uffici lussemburghesi della Project RedBlack, una nota del fondo Elliott che scagiona il Milan

Dopo la perquisizione avvenuta negli uffici lussemburghesi della Project RedBlack, una nota del fondo Elliott che scagiona il Milan e RedBird da ogni possibile accusa:

Dopo l’annuncio della vendita di AC Milan a RedBird, BlueSkye ha avviato una serie di contenziosi frivoli e vessatori che Elliott e il co-investitore Arena Investors considerano nient’altro che un tentativo di estrarre un valore a cui BlueSkye non ha diritto. BlueSkye non possiede altro che una piccola partecipazione indiretta in AC Milan, la cui stragrande maggioranza è costituita da capitale controllato e versato da Arena Investors, che a sua volta condanna fermamente e pubblicamente le azioni di BlueSkye. L’operazione con RedBird rispetta pienamente tale interesse, tutte le necessarie approvazioni societarie sono state ottenute in ogni fase della transazione e BlueSkye riceverà tutte le somme a cui ha diritto. Elliott e Arena Investors difenderanno ovviamente con vigore ogni loro interesse contro le azioni frivole e vessatorie di BlueSkye, e si aspettano pienamente di avere la meglio