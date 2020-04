AC Milan: sabato 11 aprile sarà derby su PES, Esposito sfiderà…

L’allenatore giocatore della squadra rossonera sarà l’attaccante portoghese Rafael Leão, che sfiderà l’attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito in una partita virtuale che si preannuncia molto combattuta. I due calciatori, infatti, sono molto amanti dei videogames e dei giochi di calcio in particolare. Il commento della partita è affidato al telecronista Stefano Borghi(DAZN), con Diletta Leotta che presenterà il match e intervisterà i calciatori a fine gara.

La partita sarà disponibile dalle 12.30 di Sabato 11 Aprile sull’App ufficiale del Club, i canali ufficiali Facebook, YouTube, il canale tematico Milan TV e sulla piattaforma DAZN.

La partita si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate dal Club per unire tutti i tifosi in questo momento di difficoltà e per alimentare la raccolta fondi che ha già superato i 600.000 euro per la lotta contro il Covid-19.