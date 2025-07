AC Milan e Puma Golf lanciano una sport-style collection, protagonista Pulisic: il comunicato ufficiale e le ultimissime sui rossoneri

AC Milan e PUMA Golf annunciano una capsule collection in limited-edition che avvicina come mai prima d’ora il mondo del calcio e quello del golf. Unendo performance e stile, la collezione rende omaggio alla legacy di AC Milan attraverso una reinterpretazione contemporanea del golfwear.

Progettata per essere indossata sia dentro che fuori dal campo da golf, la nuova collezione AC Milan x PUMA cattura l’eleganza del DNA rossonero, incarnando perfettamente lo spirito di un Club che da sempre si connette con naturalezza a diversi mondi culturali e sportivi. Fin dal 1899, anno della sua fondazione come Milan Football and Cricket Club, lo spirito inclusivo dei rossoneri ha plasmato un brand capace di dialogare con autenticità e credibilità con mondi che vanno oltre il calcio, come la moda, la musica e il design. Collaborazioni come questa con PUMA rappresentano quindi una naturale estensione e una celebrazione dello stile iconico e dell’influenza globale del Club: da San Siro al campo da golf.

