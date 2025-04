Abraham a TL: «Dobbiamo essere mentalmente pronti da subito e non solo quando prendiamo gol. Obiettivi da qui a fine stagione? Sono convinto di questa cosa»

Abraham, attaccante del Milan, ha commentato il pareggio in rimonta ottenuto ieri sera a San Siro contro la Fiorentina

Intervistato da TeleLombardia al termine di Milan–Fiorentina, Tammy Abraham ha dichiarato:

PAROLE – «Cerco sempre di fare del mio meglio. Un gol molto importante, ma non siamo così contenti perché non abbiamo vinto. Dobbiamo farne tesoro e andare avanti. Abbiamo lo switch sempre quando andiamo sotto e dobbiamo trovare lo switch da subito, quando scendiamo in campo. Sappiamo di essere una grande squadra, di essere in grado di costruire tante palle gol. Dovremmo iniziare a giocare come abbiamo fatto dopo lo 0-2. Credo nella squadra, è una squadra molto buona. Lavoriamo duro, la fiducia tornerà».