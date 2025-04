Abraham a Milan TV: «Ogni partita è come una finale per noi, il lavoro non è finito. Dobbiamo pensare a questo»

Abraham ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dal termine della sfida di Coppa Italia Milan-Inter: le sue parole

LE PAROLE – «Ogni partita è come una finale per noi. Dobbiamo prendere fiducia da questa partita, dobbiamo crederci. Sono felice di aver segnato in Supercoppa e ora ma il lavoro non è finito. Vogliamo vincere un altro trofeo. Sono molto felice di aver segnato».