Abraham Milan, Zlatan Ibrahimovic ha bloccato le discussioni con la Roma per lo scambio a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers

Come riferito da Tuttosport, è attualmente congelato nel calciomercato Milan il possibile scambio a titolo definitivo tra Abraham e Saelemaekers.

Sono previsti anche dei nuovi contatti con il ds romanista Ghisolfi , che vuole capire i margini operativi per provare a trattenere Alexis Saelemaekers a Roma, magari lavorando ad una pista a doppio binario con Tammy Abraham anche se l’inglese, gol in fi nale di Supercoppa a parte, non sta dando quelle garanzie che il Milan cerca in fase realizzativa. E in estate, sul tema del

centravanti, la dirigenza dovrà mettere seriamente mano al portafoglio.