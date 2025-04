Abraham in gol, decisivo nel pareggio di Milan-Inter: me pensa già al ritorno – FOTO

Abraham ha segnato il gol del momentaneo vantaggio in Milan Inter. L’attaccante inglese pensa già alla sfida di ritorno

Tammy Abraham ha segnato il gol del vantaggio in Milan–Inter, rete alla quale ha risposto Hakan Calhanoglu. La semifinale di andata si è chiusa sul risultato di 1-1, lasciando come non mai aperto il discorso verso la sfida di ritorno in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21:00.

Il centravanti inglese, sul suo profilo Instagram, ha postato alcune foto di ieri mandando un messaggio chiaro, il pensiero è già al ritorno. Queste le sue parole: «Half time».