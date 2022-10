Abodi su Euro 2032: «Se dimostreremo di avere un dossier affidabile, ci verranno assegnati». Le parole del nuovo ministro dello Sport

Andrea Abodi ha parlato ai giornalisti dell’assegnazione degli Europei del 2032. Ecco le parole del nuovo ministro dello Sport:

«Si deve fare e succederà. Sono convinto che gli Europei del 2032, se dimostreremo di avere un dossier affidabile e non un libro dei sogni, ci verranno assegnati. Ce la giocheremo in pochi mesi, dobbiamo mettere in campo un progetto su cui verrà valutata la nostra affidabilità»