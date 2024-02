Abate a Milan TV: «Mi porto dietro l'abbraccio finale, era la partita spartiacque della nostra stagione. Il nostro obiettivo...»

L’allenatore del Milan Primavera, Ignazio Abate, ha parlato così dopo la vittoria agli Ottavi di Finale di Youth League col Braga

Intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo il successo ottenuto dal suo Milan Primavera ai calci di rigore agli Ottavi di Finale di Youth League contro il Braga, il tecnico dei rossoneri Ignazio Abate si è espresso così.

UMORE – «Dopo il novantesimo in panchina l’umore non era dei migliori, il calcio regala queste emozioni, le partite non sono mai finite. Abbiamo commesso la leggerezza di non coprire la palla sul cross… però cosa posso chiedere di più a questi ragazzi? Mi porto dietro l’abbraccio finale, perché è stato troppo emozionante. Partita difficilissima contro un avversario grande e smaliziato. Avendo loro l’Under 23 fanno già tanta esperienza. Però l’abbiamo interpretata bene, abbiamo cercato di battere colpo su colpo. Abbiamo sofferto tanto ma con il cuore e con grande carattere. I ragazzi hanno dimostrato tutta la loro voglia di vincere e passare il turno, gli faccio i complimenti. Secondo me questa era la partita spartiacque della stagione. Adesso nelle ultime 11 capiremo quale sarà il nostro destino per la stagione. Lotteremo con le unghie e con i denti per superare prima di tutto i punti dell’anno scorso, e poi per centrare i playoff e viverci l’ultimo mese da protagonisti inseguendo un sogno».

ATTEGGIAMENTO DEI SUBENTRATI – «Sono entrati bene i ragazzi, Parmiggiani, Bartesaghi e Sala sono entrati veramente bene. Abbiamo trovato solidità. Loro dopo il nostro 2 a 1 avevano palleggio ma erano sterili, non sono mai stati veramente pericolosi. Riuscivamo a coprire bene il campo, eravamo anche stanchi. Sinceramente il campo era veramente pesante, anche loro facevano fatica. Abbiamo commesso solo quella leggerezza che a questi livelli la paghi. Speriamo che ci serva da lezione, perché una leggerezza simile l’abbiamo commessa anche con l’Inter dopo 3 minuti e non ce la possiamo permettere. Il loro cuore e la loro voglia di andare ai quarti è stata enorme e la lotteria dei rigori ci è girata a favore».