Abate a Milan Tv: «Dimostrata maturità, ecco perchè»

Abate ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio del Milan Primavera contro il Sassuolo:

«Abbiamo fatto un’ottima partita, non siamo riusciti a fare gol poi negli ultimi minuti è uscito il Sassuolo. Chiudere con questa prestazione è simbolo di maturità, molti di loro si affacceranno al mondo dei grandi e ci tenevano a far bene. Gli faccio un grande in bocca al lupo, sono orgoglsioso di loro. Spesso siamo stati anche fraglili a causa della giovane età ma poi abbiamo fatto un girone di ritorno dal mio punto di vista incredibile battendo squadre forti, giocando con il peso della classifica. Siamo cresciuti. Questo deve essere un punto di partenza, vedremo in futuro»