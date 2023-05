A light that never fades: l’iniziativa del Milan per l’euroderby

Per l’Euroderby di Champions, il Milan vuole coinvolgere i suoi milioni di tifosi unendoli attraverso il concept “A light that never fades”

In vista dell’Euroderby di Champions League, AC Milan vuole coinvolgere i suoi milioni di tifosi unendoli attraverso il concept “A light that never fades”, una campagna multicanale e globale che accompagnerà i tifosi rossoneri fino al fischio di inizio della partita di andata delle Semifinali della Champions League, mercoledì 10 maggio. Un’iniziativa di branding e fan engagement che mette in luce la forza del legame tra il Club e i suoi tifosi.

La campagna, lanciata attraverso un video hero pubblicato sui canali rossoneri, chiama a raccolta gli oltre 550 milioni di tifosi milanisti nel mondo, per essere tutti protagonisti di una sfida speciale per il Club, invitandoli a illuminare le proprie case, le città e gli spazi digitali con una luce rossa che da Milano si espande mischiandosi al nero della notte fino a raggiungere tutti gli angoli del globo.

La luce rossa, che rappresenta la passione dei tifosi milanisti, si potrà accendere attraverso una lampadina che verrà regalata a tutti i tifosi (fino ad esaurimento scorte) che in questi giorni effettueranno un acquisto nello Store di Casa Milan o che visiteranno il Museo Mondo Milan, nel quartier generale del Club a Milano. A livello globale, i tifosi rossoneri potranno comunque partecipare all’iniziativa collegandosi sul canale YouTube di AC Milan, dove è disponibile in streaming live uno schermo rosso in grado di illuminare le case dei tifosi.

“A light that never fades” è un concetto iconico, immaginato per arrivare dritto al cuore dei tifosi, rafforzando il legame e la passione tra il Milan e i suoi sostenitori, in Italia e all’estero in vista di una partita storica. E con l’hashtag #RednBlack tutti i milanisti nel mondo potranno rendere evidente la propria fede, condividendo sui loro canali social la passione rossonera sempre accesa – così come fatto anche dal capitano Davide Calabria e dai suoi compagni di squadra Olivier Giroud, Rafael Leão e Fikayo Tomori, protagonisti della campagna digitale con alcuni video che verranno condivisi sui canali Milan nei prossimi giorni.