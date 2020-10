7 ottobre 2018: la doppietta (l’unica) di Higuain con il Milan

Il punto più alto della non esaltante avventura di Higuain in rossonero si ebbe esattamente due anni fa quando ne fece due al Chievo

Una doppietta al Chievo in una domenica pomeriggio di ottobre; splendeva il sole nel cielo e a San Siro sembrava che il Milan finalmente avesse trovato il centravanti che con tanta insistenza aveva cercato. Quel 7 ottobre 2018 Gonzalo Higuain colpiva per due volte i clivensi, mettendo a segno il suo 5° e 6° gol stagionale in sette partite fin lì disputate.

Quel 3-1 contro il Chievo sembrava davvero potesse essere il punto di svolta nella stagione del Milan di Gattuso che vedeva funzionare alla grande l’asse Suso-Higuain; ma l’illusione fu breve ed il risveglio fu tremendo. Da quel momento in poi, il ‘Pipita’ segnerà solo altri due gol e, ad inizio gennaio, tornerà alla corte di Sarri, lasciando il popolo rossonero colmo di rabbia per quello che doveva essere e non è stato.