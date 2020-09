5 settembre ’69, nasce Leonardo: la carriera del talento brasiliano – VIDEO

Il 5 settembre del 1969 nasceva Leonardo: un dei giocatori più duttili tatticamente che abbiano mai giocato nel Milan

Pochi giocatori sono stati più duttili tatticamente di Leonardo nato il 5 settembre 1969: il giocatore ha giocato come terzino sinistro, centrocampista di fascia, centrocampista centrale, trequartista e seconda punta. E proprio in quest’ultimo ruolo lo conoscono maggiormente i tifosi del Milan che l’hanno potuto ammirare per quattro stagioni da giocatore.

Dopo aver giocato in Brasile e in Giappone dove arriva da campione del mondo dopo il successo del suo Brasile nel ’94, Leonardo si trasferisce in Europa al Psg e poi nel Milan dove disputerà alcune delle sue stagioni più importanti. Una volta appesi gli scarpini, Leonardo è ugualmente rimasto nel mondo del calcio come dirigente del Milan e poi successivamente come allenatore; successivamente si è testato – non senza polemiche – nel ruolo di tecnico dell’Inter per poi intraprendere la carriera di Direttore sportivo al Psg, di nuovo al Milan e definitivamente sempre a Parigi. «Il mio idolo era Zico da ragazzino, mi ricordo un suo gol al Maracana – io avevo 14 anni – ha fatto tre gol e da tifoso è ancora un ricordo indelebile». Ricorda Leonardo.