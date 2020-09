28 settembre 2008: il primo gol in rossonero di Ronaldinho decide il derby

Molti tifosi rossoneri quell’azione la ricorderanno a memoria; lancio di Ronaldinho per Kakà che scatta sul filo del fuorigioco, la controlla, sembra abbia perso l’attimo, ne ha due addosso e invece riesce a metterla al centro dove c’è ancora Ronaldinho che salta più in alto di tutti e di testa la picchia all’incrocio. E’ questo il primo gol con la maglia del Milan per il Gaucho che scelse proprio il derby per mettere la sua prima firma in rossonero.

Era il 29 settembre 2008, sono passati 12 ed il Milan, tramite il suo account ufficiale su Twitter, ha voluto celebrare la ricorrenza:

#OnThisDay, in 2008 🗓️ @10Ronaldinho enthralled San Siro with his first Rossonero goal, in the derby no less! 🤩

Il Derby è nostro grazie alla prima rete in rossonero di Dinho 🤩

Sponsored by @skrill. Make your money move. #SempreMilan pic.twitter.com/zfP5vAEc1n

— AC Milan (@acmilan) September 28, 2020