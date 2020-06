14 giugno 1967: la prima vittoria in Coppa Italia per il Milan

53 anni fa il Milan sollevava la sua prima Coppa Italia della storia; era il 14 giugno 1967 ed un gol di Amarildo ad inizio ripresa diede il successo 1-0 contro il Padova. Un successo che non si potrà ripetere in questa stagione, stante l’eliminazione contro la Juventus di venerdì sera.

Ma il 14 giugno è anche la data in cui cade la vittoria della Supercoppa Italiana alla sua prima edizione in assoluto: il Milan si impone 3-1 contro la Sampdoria a San Siro, diventando la prima squadra di sempre a forgiarsi del titolo di Supercampione d’Italia.

A day for first! #OnThisDay we won our first Coppa Italia in 1967 and our first Supercoppa in 1988! 🏆🏆

C’è sempre una prima volta ☝🏻

La gioia in Coppa Italia all’Olimpico e la festa in Supercoppa a San Siro 🏆🏆

Sponsored by @skrill. Make your money move.#SempreMilan pic.twitter.com/v9pup8776m

— AC Milan (@acmilan) June 14, 2020