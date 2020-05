11 maggio 2001: diciannove anni da quello 0-6 diventato storia

11 maggio 2001, diciannove anni fa il Milan vinceva il Derby contro l’Inter per 6-0, scrivendo di fatto la storia della stracittadina

11 maggio 2001, diciannove anni fa il Milan vinceva il Derby contro l’Inter per 6-0, scrivendo di fatto la storia della stracittadina. Una serata magica per tutto il popolo rossonero che fino a quel momento aveva vissuto una stagione faticosa, con una posizione di classifica da coppa Uefa che raggiunse al termine del campionato. Stesso destino per l’Inter, squadre equilibrate dal punto di vista dei numeri ma quella sera successe qualcosa che entrò di diritto nella storia del calcio italiano.

STORIA DI UN CAPOLAVORO- Comandini, Giunti, Shevchenko e Serginho. Quattro nomi per 6 goal sotto gli occhi del popolo nerazzurro che in quell’occasione giocava in casa e che mai si sarebbe aspettato una sconfitta del genere. A distanza di 19 anni, resta ancora nel volto e nelle orecchie dei presenti, l’incredulità di entrambe le tifoserie.

INTER (3-5-2): Frey, Ferrari, Blanc, Šimić, J. Zanetti, Farinós (34” Cauet), Di Biagio (46′ Seedorf), Dalmat, Greško, Vieri, Recoba. All.: Tardelli.

MILAN (4-4-2): Rossi, Helveg, Costacurta, Roque Junior, P. Maldini, Gattuso, Giunti (71′ Guly), Kaladze, Serginho, Comandini (57′ José Mari), Shevchenko (81′ Leonardo). All.: C.Maldini.

MARCATORI- 2′ e 19′ Comandini, 53′ Giunti, 66′ e 77′ Shevchenko, 81′ Serginho