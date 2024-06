Ibrahimovic fa IMPAZZIRE i tifosi: il post social CARICA l’ambiente rossonero – FOTO

Zlatan Ibrahimovic fa impazzire i tifosi rossoneri: il post social carica l’ambiente rossonero in vista della prossima stagione

Zlatan Ibrahimovic non smette di far parlare di sé. Dopo l’enigmatico post seduto in panchina con il modulo 4-3-3 in bella evidenza, lo svedese ha caricato tutto l’ambiente rossonero.

La prossima dovrà essere quella del riscatto per il Diavolo e Ibrahimovic, nonostante le polemiche delle ultime settimane, non ha nessuna intenzione di deludere il popolo rossonero.