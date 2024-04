Zirkzee Milan, l’obiettivo per l’attacco non dipende dall’allenatore! Il piano dei rossoneri per strapparlo al Bologna

Joshua Zirkzee resta il grande sogno per il calciomercato Milan. Anche se il tema caldo in casa rossonera nelle ultime ore è sapere chi sarà l’allenatore che siederà sulla panchina rossonera, con le voci sul possibile esonero di Stefano Pioli che si susseguono ai vari nomi accostati per i candidati a prendere il suo posto, i rossoneri non tolgono il proprio focus dal centravanti del Bologna. Ad aggiornare sulla situazione è Luca Marchetti su Sky Sport.

PAROLE – «Se puoi prendere Zirkzee, indipendentemente dall’allenatore, credo che va bene lo stesso. C’è però tanta concorrenza tra cui anche la Juventus».