Zirkzee Milan, l’ex allenatore consiglia: «In rossonero brillerebbe ma in queste due squadre si troverebbe meglio». Le dichiarazioni di Verbeek

L’ex allenatore del talento seguito dal calciomercato Milan, Joshua Zirkzee, ha parlato a Sportitalia. Di seguito le dichiarazioni di Ferry Verbeek.

PAROLE – «Meglio al Milan o alla Juventus? Penso che avrebbe sicuramente un futuro brillante al Milan. Al Liverpool o al Barcellona però si troverebbe meglio nel suo elemento, con molta pressione in avanti e molto possesso palla. Se mi sta sorprendendo? No, davvero non sono sorpreso affatto. Si vede che è nel club giusto dove maturare, si vede che si diverte molto, che è motivato ed è cresciuto un po’ nella mentalità e nei rapporti rispetto a 3-4 anni fa».