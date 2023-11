Zirkzee Milan, Thiago Motta: «Non sarò io a dire chi deve rimanere» ha detto l’allenatore del Bologna in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta ha parlato così del futuro di Zirkzee, giocatore seguito con grande attenzione dal Milan. Le sue dichiarazioni.

THIAGO MOTTA – «E’ presto per parlare di mercato però abbiamo ragazzi come Lewis e Ferguson che sono molto talentuosi. Io non dirò a nessun giocatore di non andare via, come è stato per Dominguez o Arnautovic. E’ chiaro che ci sono le società che si devono mettere d’accordo, pensando anche al futuro della squadra. Ma non sarò io a dire a un giocatore di non partire se è quello che vuole. Le scelte, però, devono essere condivide e corrette per tutti»