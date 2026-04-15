Zeroli torna tra i convocati dopo otto partite: la stagione del giovane in prestito dal Milan. Segui le ultimissime sui rossoneri

La strategia del Milan sul fronte delle cessioni temporanee continua a essere un pilastro fondamentale del progetto tecnico. Tra la sessione estiva e quella invernale, il Diavolo ha gestito il trasferimento di ben undici giocatori in prestito, con l’obiettivo di garantire minutaggio e crescita professionale a profili eterogenei. Non si tratta solo di giovani del vivaio rossonero, ma anche di elementi che necessitano di vetrine importanti per confermare il proprio valore. Il DS del Milan Igli Tare monitora costantemente i progressi di questi atleti insieme all’allenatore del Milan Massimiliano Allegri,.

Il rientro di Kevin Zeroli alla Juve Stabia

Le ultime notizie portano un sorriso in casa rossonera per quanto riguarda Kevin Zeroli. Dopo un lungo stop forzato, il ragazzo è finalmente tornato tra i convocati di mister Ignazio Abate, l’ex terzino rossonero che sta guidando con successo la compagine campana. Nella recente vittoria interna per 2-0 contro il Cesena, Zeroli è rimasto in panchina per tutta la durata del match, ma il suo ritorno in lista rappresenta una tappa fondamentale.

Il giovane mediano ha infatti dovuto affrontare un periodo difficile, saltando ben otto partite per infortunio dal 22 febbraio in poi. Ora, dopo aver riassaggiato il clima del rettangolo verde, il prodotto della cantera del Diavolo punta a dare il suo contributo per il sogno promozione della Juve Stabia. La sua annata era iniziata al Monza per poi proseguire a Castellammare, dove aveva mostrato sprazzi di grande calcio prima del pit-stop medico.

I numeri e il futuro rossonero

Il DS Igli Tare valuta con attenzione il futuro del ragazzo, sapendo che il prestito secco scade al termine di questa stagione. Sotto la supervisione tattica di Allegri, il Milan deciderà se integrare il centrocampista nella rosa della prossima stagione o proseguire il percorso di maturazione.

Ecco il dettaglio della stagione di Kevin Zeroli:

Stato trasferimento: Prestito secco.

Prestito secco. Presenze totali: 12 (ripartite tra 5 apparizioni con il Monza e 7 con la Juve Stabia ).

12 (ripartite tra 5 apparizioni con il e 7 con la ). Reti siglate: 1 (messa a segno con la maglia delle Vespe).

1 (messa a segno con la maglia delle Vespe). Assist: 0.