Zenga: «Leao giocatore fondamentale per Pioli perché…». Così ha ipotizzato l’ex portiere sulle scelte del tecnico rossonero

Ai microfoni di Sky Sport, l’ex portiere Walter Zenga ha parlato del giocatore del Milan Rafael Leao.

Ecco le sue parole: «È un giocatore fondamentale per Pioli e le sue scelte lo dimostrano: anche se non è nel miglior momento, Pioli pensa che abbia delle qualità che gli altri giocatori non hanno»