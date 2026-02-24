Zazzaroni si arrende: «Il Var deve essere usato con coscienza! La gente si allontanerà dal calcio…». Segui le ultimissime

Il weekend di Serie A si chiude con un fragore assordante che va ben oltre il rettangolo di gioco. Al centro della bufera finiscono le direzioni di gara di Atalanta-Napoli e, soprattutto, il match di San Siro tra il Milan e il Parma. Una situazione che ha spinto il Corriere dello Sport a una presa di posizione senza precedenti, titolando in prima pagina con un emblematico: “Ci arrendiamo!”.

L’editoriale di Ivan Zazzaroni e il malumore rossonero

Il direttore della nota testata sportiva, Ivan Zazzaroni, giornalista di lungo corso e volto noto dei salotti televisivi, ha voluto rincarare la dose attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Secondo Zazzaroni, il livello di confusione nell’applicazione del regolamento ha raggiunto un punto di non ritorno, penalizzando lo spettacolo e la credibilità del torneo.

PAROLE – «Il nostro titolo era chiaramente provocatorio: imponeva una riflessione che spero venga fatta. Il calcio è sempre stato un gioco molto semplice ma se le regole vengono applicate male, se non sono chiare, se sono confuse, sembra di essere in assenza di regole. Ognuno fa come gli pare e di fronte a una situazione come questa o si interviene pesantemente oppure la gente si allontanerà dal calcio. Questo è un dato di fatto assoluto. Quello che è accaduto a Bergamo e a San Siro non può più esistere: ci vogliono regole chiare, poche, definite, non interpretabili. E soprattutto l’utilizzo del Var deve essere fatto con coscienza.

Ci arrendiamo’ fino a un certo punto: imponiamo questa riflessione che doveva essere fatta molto prima, perchè mancano due mesi e mezzo e ci si giocano i posti Champions, la salvezza. Per evitare anche che la gente pensi alla malafede: sono scarsi, sono semplicemente scarsi. E questa però non è una giustificazione ma ci lascia con l’amaro in bocca perché il calcio sta perdendo la sua essenza di chiarezza e di semplicità»