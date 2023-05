Zappacosta e la corsa Champions: «Le squadre davanti sono forti»

Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, parla così della corsa alla zona Champions League in Serie A. Le sue dichiarazioni

Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, parla così della corsa alla zona Champions League in Serie A che vede coinvolto anche il Milan. Le sue dichiarazioni.

«Juventus sfida decisiva? Secondo me no, dobbiamo intanto dare continuità a quanto abbiamo fatto nelle ultime settimane. Dobbiamo fare più punti altrimenti non riusciremo a lottare per l’Europa. Ma, ripeto, quelle davanti sono forti».