Zappacosta Atalanta: cambia il futuro di Conti? Le ultime

Zappacosta all’Atalanta, che supera la concorrenza della Fiorentina: come cambia il futuro di Andrea Conti? Le ultime sulla trattativa

Notizia dell’ultima ora, è tutto fatto per il passaggio di Zappacosta all’Atalanta. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la società bergamasca ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo per superare la Fiorentina, che l’avrebbe preso soltanto in prestito. Contratto di quattro anni per l’esterno del Chelsea.

Resta da capire ora il futuro di Andrea Conti, attualmente ancora di proprietà del Milan, che sembrava essere davvero ad un passo dal ritorno ai neroazzurri. Resta vivo, per il classe ’94, l’interesse di Cagliari, Genoa e Sampdoria.