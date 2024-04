Zaniolo Milan, la Juve pensa all’ex obiettivo rossonero? Ecco la verità sull’interesse dei bianconeri per l’ex giallorosso

Continua ad essere accostato a club di Serie A per un possibile ritorno in Italia Nicolò Zaniolo, vecchio pallino del calciomercato Milan di qualche stagione fa. Sull’ex Roma c’è un ritorno di fiamma della Juve? A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, nonostante i bianconeri siano alla caccia di nuovi rinforzi nel reparto offensivo, non dovrebbe esserci il nome di Zaniolo nei piani della società, nonostante le voci di un ritorno di fiamma uscite negli ultimi giorni. Ad oggi, infatti, non risultano mosse per l’acquisto del giocatore, trattato già più volte in passato.