Federico Zancan, intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan e sullo stato di forma di Giroud:

«Giroud può garantire continuità dal punto di vista della prestazione, non dal punto di vista realizzattivo. La partita contro l’Inter può davvero aver cambiato la stagione del Milan, fino al 73′ del derby c’è un Milan in parabola discendente e poi abbiamo visto in Coppa Italia qual’è stato l’effetto di quella partita. Mi fido di Giroud»