Zambrotta a La Gazzetta: «Bartesaghi? Finalmente fiducia ai giovani. Con un bomber da 15/20 gol più vicini all’Inter»

Zambrotta, doppio ex della sfida Milan Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

Gianluca Zambrotta, campione d’Italia con Milan e Juventus, nonché campione del Mondo nel 2006, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

LO SCUDETTO «L’Inter, rispetto alla concorrenza, ha fatto semplicemente valere la sua forza generale. Una squadra che è più gruppo, ha più esperienza, struttura. Competere era difficile anche se era giusto credere nel Napoli campione uscente. E magari anche nel Milan che però ha perso troppi punti in una fase delicata della stagione».

IL LAVORO DI ALLEGRI E SPALLETTI «Le prime quattro della classifica di oggi meritano il posto che hanno. Onestamente qualche settimana fa avevo dato speranze anche al Como, che ha un gran bello sviluppo di gioco, ma la Juve ha un calendario più semplice e l’ultimo Milan ha ritrovato solidità».

IL PROBLEMA DEI GOL «Ciò che dice Max sulla necessità di prendere pochi gol è vero e rispettabile, ma quando l’obiettivo sarà di vincere lo scudetto allora mi aspetto anche qualche gol fatto in più. Molto dipende dai giocatori stessi che hai in rosa: nella prima parte di campionato il Milan aveva un Pulisic superlativo. Poi nessun altro è stato in grado di fare la differenza. Füllkrug, Gimenez e Nkunku non hanno inciso, hanno dovuto trovare i gol dei centrocampisti. Con un bomber da 15-20 gol a campionato certamente sarebbe stato più vicino all’Inter».

BARTESAGHI EREDE? «Lui, Palestra, Bernasconi: ci sono tanti terzini emergenti. Finalmente gli allenatori danno fiducia ai giovani ed è giusto così: quando hai potenzialità devi poterle esprimere anche rischiando qualcosa, a vent’anni devi poter sbagliare. Bartesaghi lo terrei assolutamente in casa per tanti anni».

MODRIC DEVE RESTARE?«Largo ai giovani sì, ma non nel suo caso. Cercherei di trattenerlo perché ha fatto una stagione personale strepitosa e anche solo per averlo come riferimento nello spogliatoio».

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