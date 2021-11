Zaccheroni: «Shevchenko al Genoa? Ecco che cosa mi auguro»

Alberto Zaccheroni ha parlato a Il Secolo XIX della scelta di Shevchenko di approdare sulla panchina del Genoa: ecco le sue parole

«Mi fa piacere. E mi sorprende. Pensavo partisse dalla Premier. E mi stupisce abbia accettato una squadra in corsa: dopo il Milan non ho più allenato un club dall’inizio, so quanto è dura subentrare. I giocatori hanno la classifica in testa, non sono liberi di mente. Ma ha già fatto bene con l’Ucraina, anche sa da ct. Ha avuto coraggio, si è preso un bel rischio ma lui era così pure in campo: senza calcio non sa stare, ha una passione enorme».