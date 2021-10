WhoScored, Tonali nella top 11 europea under 21 di settembre – FOTO

Sandro Tonali è stato inserito da WhoScored nella formazione dei migliori 11 under 21 europei del mese di settembre

Importante riconoscimento per Sandro Tonali, autore di un inizio di stagione da urlo in netta controtendenza con la difficile scorsa stagione. Il centrocampista ex Brescia è stato infatti inserito da WhoScored, importante portale calcistico legato a numeri e statistiche, nella top 11 di settembre dei migliori calciatori under 21.

FORMAZIONE ZEPPA DI TALENTO – Questo l’undici scelto da WhoScored: Maximiano; Dest, Lacroix, Schlotterbeck, Davies; Tonali, Onana; Saka, Wirtz, Vinicius; Dieng.