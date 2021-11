Sabatini: «Kjaer era forte già alla Roma, oggi è un leader vero»

Walter Sabatini ha parlato del suo pupillo Simon Kjaer: il danese ha mantenuto le aspettative del famoso direttore sportivo ex Roma

Walter Sabatini, intervistato da New Sound Level, ha parlato in questi termini di Simon Kjaer:

«Era così forte già quando stava nella Roma? “Kjaer quando è venuto a Roma era un calciatore molto giovane e fu bruciato da un’entrata intempestiva su Klose in un derby che stavamo vincendo 1-0 al novantesimo; a Roma una cosa del genere ti affossa perchè ci fu un crollo di fiducia da parte di tutti, sapete meglio di me quanto può incidere una cosa fatta male in un derby. La piazza di Roma, così come può esaltare i giocatori può distruggerli, ma Kjaer è un giocatore molto forte e lo sta dimostrando in questi anni, è diventato un vero leader».