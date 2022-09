Vranckx: «Riscatto? Devo lavorare tutti i giorni in allenamento». Le parole del centrocampista rossonero

Aster Vranckx ha parlato in conferenza stampa di come convincere i dirigenti del Milan per il riscatto. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Devo lavorare tutti i giorni in allenamento e poi far vedere il mio meglio quando avrò la possibilità di giocare»