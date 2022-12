Vranckx a Milan Tv: «Non meritavamo di perdere, importante aver messo minutaggio»

Aster Vranckx, centrocampista del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero al termine dell’amichevole contro l’Arsenal

Intervistato da Milan Tv al termine di Arsenal-Milan, Aster Varnckx ha dichiarato:

«Sono contento di aver giocato e di aver messo minuti nelle gambe, è stato un grande onore. Ora devo solo concentrarmi per giocare di più e vincere partite come queste perchè credo che meritavamo di più oggi. Dobbiamo solo concentrarci sulla prossima partita. Siamo tornati dalla pausa e stiamo lavorando per tornare al nostro livello di prima. Lavoriamo giorno dopo giorno per tornare al top. L’Arsenal sta andando forte nel suo campionato e noi stiamo andando bene nel nostro. Dobbiamo prendere ogni partita seriamente per cercare di vincere ogni singola gara».