Palladino via dal Monza? Il tecnico esce allo scoperto: «Ho un sogno per il futuro». Le sue dichiarazioni in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida tra Monza e Lazio, Palladino ha parlato anche del suo futuro. Di seguito le parole all’allenatore che piace anche al Milan.

PALLADINO – «Il mio sogno è allenare un giorno in Premier. Sto studiando l’inglese e non il portoghese. Sono determinato ad arrivare ad alto livelli, voglio però finire bene la stagione qua al Monza per il club, i tifosi e la squadra»