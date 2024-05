Probabili formazioni Milan Genoa: le possibili scelte di Pioli per la sfida di San Siro

Probabili formazioni Milan Genoa: le possibili scelte di Pioli per la sfida in programma questa sera a San Siro

Quest’oggi il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare il Genoa nella sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito le possibili scelte di Pioli.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijders, Bennacer; Chukwueze, Pulisc, Leao; Giroud. All. Pioli.