Bergomi scommette sul Milan: «Divario con l’Inter? Sono convinto di una cosa». Le sue parole al Corriere della Sera

Lo storico ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera per parlare, tra le altre cose, anche del Milan. Le sue dichiarazioni.

NON C’E’ DIVARIO CON IL MILAN – «Tra le rose dell’Inter e del Milan non c’è questo gran divario. I nerazzurri hanno lavorato bene. Penso alla crisi di risultati di un anno fa e Dimarco che racconta: ci siamo guardati in faccia, parlati. Chiariti. Da allora non sbagliano un colpo e vanno in finale di Champions»

INTER IN CHAMPIONS – «Non vedo l’eliminazione come un disvalore. La testa era sul campionato. E poi l’Inter non è ancora al livello del City e del Real. Ma ci può arrivare»