Vlahovic Milan, «preferenza ai bianconeri»: le ultime sul serbo

Vlahovic Milan, «preferenza ai bianconeri»: Dusan ha scelto. Le ultime sulla situazione dell’attaccante della Fiorentina ricercato da tutti

Vlahovic sa che la Fiorentina, per nulla decisa ad ascoltare offerte della Juve, sarebbe pronta a far partire l’asta anche domattina. Ma tramite intermediari il messaggio è stato già recapitato ai diretti interessati: dipendesse da Vlahovic, lui sceglierebbe la Juventus. Ne è sicuro Tuttosport.

In ogni caso continua a segnare e vorrebbe lasciare i viola in Europa. La sua valutazione di mercato intanto non scende da 60-70 milioni, anche se Commisso corre il rischio di perderlo a zero. Le società che potrebbero insidiare la Juve sono Atletico, Tottenham, City e persino il Milan che resta sempre vigile sulla punta viola.