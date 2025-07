Vlahovic Milan, Furlani accontenta Allegri! Prima scelta per l’attacco, questi i contorni dell’operazione

Vlahovic Milan, il club rossonero si prepara ad accontentare Massimiliano Allegri: è l’attaccante serbo la prima scelta dei rossoneri

Il calciomercato estivo si sta rivelando un vero e proprio valzer di attaccanti, con le squadre di Serie A pronte a spendere cifre esorbitanti pur di assicurarsi i gol e le prestazioni decisive dei centravanti più prolifici. Come titola La Repubblica, “Da Nuñez a Osimhen: inseguendo un gol si spende una fortuna”, un’analisi che riflette perfettamente le dinamiche attuali del mercato, dove la ricerca del gol si traduce spesso in investimenti milionari.

Una delle protagoniste indiscusse di questa sessione è la Juventus. Dopo aver già messo a segno un colpo importante con l’acquisto di Jonathan David, i bianconeri non sembrano volersi fermare e hanno intensificato i contatti per un altro attaccante di alto profilo: il centravanti uruguaiano Darwin Nuñez del Liverpool. Nuñez, un giocatore dalle grandi potenzialità e dalla fisicità imponente, era stato in precedenza nel mirino del Napoli, prima che i partenopei virassero su Lorenzo Lucca. L’interesse della Vecchia Signora per Nuñez testimonia la volontà di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, creando un attacco stellare capace di competere su tutti i fronti.

Anche il Napoli ha fatto parlare di sé, ma questa volta per una cessione eccellente. Victor Osimhen, il bomber nigeriano che ha incantato il Diego Armando Maradona, è stato ufficialmente ceduto al Galatasaray per una cifra che si aggira intorno ai 75 milioni di euro. Questa cessione milionaria porterà una liquidità importante nelle casse della società presieduta da Aurelio De Laurentiis, permettendo al club partenopeo di reinvestire sul mercato per nuovi talenti e continuare il processo di costruzione della squadra. L’addio di Osimhen segna la fine di un’era per il Napoli, ma apre nuove prospettive per il futuro.

L’Inter non è da meno in questa frenesia di mercato. I nerazzurri, sempre attenti a rinforzare la rosa con giocatori di qualità, hanno messo gli occhi su Ademola Lookman dell’Atalanta. Per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante nigeriano, l’Inter è pronta a versare ben 50 milioni di euro nelle casse della Dea. Lookman ha dimostrato di essere un elemento versatile e capace di fare la differenza in Serie A, e il suo arrivo rafforzerebbe ulteriormente il potenziale offensivo dei campioni d’Italia in carica.

Infine, il calciomercato Milan si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione. Con Tare come nuovo direttore sportivo e Allegri alla guida tecnica come nuovo allenatore, i rossoneri stanno puntando a costruire una squadra capace di tornare ai vertici del calcio italiano. E per l’attacco, la scelta è caduta su un nome di peso: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, attualmente in forza alla Juventus, sarebbe il profilo ideale per il gioco di Allegri e rappresenterebbe un colpo di mercato di grande impatto per il Milan, che punta a riaccendere l’entusiasmo dei suoi tifosi e a competere per lo scudetto.

In sintesi, il mercato degli attaccanti in Serie A è più che mai infuocato. Le squadre sono disposte a investire cifre record per assicurarsi i migliori bomber, consapevoli che i gol sono la chiave per raggiungere gli obiettivi stagionali. Sarà interessante seguire gli sviluppi delle prossime settimane, per capire quali altri colpi di scena ci riserverà questa entusiasmante sessione di calciomercato.