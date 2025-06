Vlahovic Milan, annuncio in diretta di Gianluca Di Marzio: parole nette sull’attaccante della Juventus. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a monitorare con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic, ma al momento non si registrano sviluppi concreti né trattative in corso. L’interesse dei rossoneri per l’attaccante della Juventus è ben noto, soprattutto alla luce del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina milanista, grande estimatore del centravanti serbo. Le parole di Gianluca Di Marzio confermano un quadro in cui l’ammirazione tecnica si scontra con una realtà economica complessa.

Il nodo cruciale che frena ogni possibile avanzamento è l’ingaggio elevato di Vlahovic, che si aggira intorno ai 12 milioni di euro netti a stagione. Una cifra considerevole che il Milan, attento alla sostenibilità finanziaria, fatica a considerare in linea con i propri parametri attuali. Questo ostacolo economico è il principale freno a qualsiasi tentativo di intavolare una trattativa seria con la Juventus.

Al di là delle considerazioni economiche del Milan, c’è da capire anche quale sia la volontà del giocatore. Vlahovic potrebbe infatti preferire di rimanere a Torino, attendere la scadenza del suo contratto (attualmente fissata al 30 giugno 2027) per poi potersi liberare a parametro zero. Questa opzione, sebbene non ideale per la Juventus che perderebbe un asset prezioso senza compensazione, è una possibilità che il giocatore e il suo entourage potrebbero valutare, specialmente se le offerte per un trasferimento immediato non soddisfacessero pienamente le sue aspettative.

La situazione rimane in stallo: l’interesse del Milan per Vlahovic è indubbio, ma finché non si troverà una soluzione per l’alto ingaggio o una chiara intenzione del giocatore di cambiare aria a condizioni diverse, le novità concrete continueranno a mancare.