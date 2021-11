Vlahovic Milan: offerta monstre dell’Arsenal alla Viola. La situazione

Dusan Vlahovic, obiettivo del Milan, avrebbe ricevuto un’offerta monstre per passare all’Arsenal. La situazione e le cifre

L’Arsenal e la Fiorentina hanno già intavolato una trattativa per Dusan Vlahovic come riportato a Sky Sport da Gianluca Di Marzio. La situazione però è complessa. Gli inglesi vogliono l’attaccante già per gennaio.

I due club dovrebbero trovare facilmente l’intesa con la Viola intenzionata a venire incontro alle esigenze di calciomercato dei Gunners, ma qualche problema lo stanno creando gli agenti del giocatore. Al momento questi, infatti, non vogliono aprire al passaggio di Vlahovic a Londra, perché preferirebbero aspettare club ancora più importanti.