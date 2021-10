Vlahovic Milan, la Juventus fa sul serio: può partire già a gennaio. Ultime

Sempre più lontano dal Milan Dusan Vlahovic, con la Juventus che fa la voce grossa e vuole provare a strapparlo già a gennaio alla Fiorentina

La Juventus fa sul serio per Dusan Vlahovic, che si allontana sempre più dal Milan. La sua partenza dalla Fiorentina a gennaio è uno scenario sempre più probabile.

Tre condizioni necessarie: l’accordo (tutt’altro che scontato) con la Fiorentina con cui i rapporti sono tesi; in tal senso potrebbe addirittura muoversi direttamente Massimiliano Allegri. In secondo luogo ci sarà da accontentare le richieste economiche di Vlahovic che chiede 6 milioni netti a stagione in un contratto quinquennale e infine l’urgenza di trovare una formula simile a quella dell’affare Chiesa per dilazionare il più possibile l’esborso.