HANNO DETTO

Viviano critica Allegri: «Questa sua scelta per me resta assolutamente incomprensibile»

17 minuti ago

Viviano

Viviano, ex portiere e noto opinionista, ha criticato la scelta di Massimiliano Allegri di schierare Leao centravanti: le dichiarazioni

Il dibattito tattico intorno al Milan si infiamma dopo lo scivolone interno contro il Parma. Durante l’ultima puntata del podcast Aura Sport, l’ex portiere Emiliano Viviano ha usato parole durissime per commentare l’esperimento di Rafael Leao schierato come terminale offensivo centrale.

Una scelta, quella di Massimiliano Allegri, dettata dall’emergenza ma che non ha convinto l’opinionista.

PAROLE – «Per me è una delle più grandi follie che ho visto negli ultimi 10 anni vedere Leao punta. Pensare che uno che già fa fatica, metterlo lì davanti. Il mio discorso non è per Allegri che l’ha messo li per necessità ma con chi diceva che quel ruolo lo può fare. Già fa fatica a giocare con le squadre chiuse, figurati spalle alla porta. A me vengono i brividi a pensare di giocare a 4 con i difensori che ha il Milan, non perchè sono scarsi ma perchè sono disordinati. Io lo dico da mesi che una squadra che gioca così non può vincere lo scudetto, io vedevo una squadra che anche quando vinceva soffriva sempre, non ha quasi mai vinto in scioltezza, prima o poi inciampi».

