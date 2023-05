Il Milan non passerà la notte in albergo ma si fermerà a Milanello in vista della sfida contro l’Inter: domani altra piccola rifinitura

Novità importante in casa Milan in vista dell’euroderby di domani contro l’Inter.

Come appreso dalla nostra redazione infatti, i rossoneri non trascorreranno la notte in hotel ma si fermeranno a Milanello. Per domani mattina è prevista un’altra piccola rifinitura.