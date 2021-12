Vieri punta sul Milan: «Può arrivare in fondo, gioca sempre per vincere»

Christian Vieri ha parlato di Milan e delle possibilità di andare fino in fondo e lottare per lo Scudetto. Le sue dichiarazioni

Intervistato sulle pagine del Corriere della Sera, Christian Vieri ha fatto il punto sul Milan, soffermandosi sulla lotta scudetto. Le sue dichiarazioni.

IL MILAN PUÒ ARRIVARE IN FONDO? – «Sì, sono sicuro. Lo ha dimostrato anche a Empoli, vincendo su un campo difficile. Appena ha recuperato alcuni giocatori importanti – Theo Hernandez su tutti – la musica è cambiata. Giocano sempre per vincere, attaccano, e in due anni hanno acquisito una mentalità importante. Quello del Milan è un calcio intenso, veloce. E Kessie, in particolare, è fondamentale: deve giocare sempre su questi livelli».

CORSA SCUDETTO – «Dietro, non vedo squadre più forti di Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Favorita. Per me l’Inter».