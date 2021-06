Vieri esalta l’Italia: «Da 10 in pagella, il motivo è semplice»

Christian Vieri elogia l’Italia di Roberto Mancini: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante tra le altre del Milan

Christian Vieri, in diretta Twitch alla Bobo TV, analizza le prime uscite dell’Italia di Roberto Mancini. Le sue parole.

«Tra tutte le gare che ho visto, l’Italia ha fatto due partite spettacolari. Oggi il Belgio ha vinto ma non ha giocato bene ed è più forte della Danimarca, quello che voglio dire è che non ci sono particolare, gli do 10, un calcio meraviglioso. Bisogna giocare le partite, altrimenti il Belgio vinceva 5-0».