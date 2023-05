Vieri: «Il Milan può ribaltare il risultato per due motivi!». La questione Champions e derby e il rientro di Leao: parla l’ex

Intervenuto alla BoboTv, il doppio ex Vieri ha parlato della possibilità del Milan di ribalaìtare il risultato della semifinale di andata contro l’Inter in Champions League.

Ecco le sue parole: «Il Milan può ribaltarla perché è una semifinale di Champions League e perché è un derby. Io ho perso un derby 6-0, può succedere di tutto. Poi rientra anche Leao. Può sicuramente ribaltare il risultato, abbiamo visto lo scorso anno con Giroud. La partita è ancora viva. Se ce la farà poi non lo so, ma basta un gol per ribaltare tutto»